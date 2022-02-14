В России весной 2022 года для лишённых прав водителей изменятся правила получения медсправки 

Россияне, лишённые водительского удостоверения, с марта 2022 года должны будут сдавать анализы для получения медицинской справки. Как сообщил РИА Новости председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов, эта мера коснётся тех, кого лишили водительских прав из-за вождения в нетрезвом виде или отказа от медосвидетельствования. Также на сдачу анализов могут направить граждан с признаками хронического употребления алкоголя или наркомании. Для водителей, которые не нарушают правила дорожного движения, ничего не изменится.

«Ранее после лишения прав, делая медицинскую справку, автомобилист её получал в общем порядке. Не сдавался анализ крови и другие определённые анализы. По новым правилам, если водитель был лишён прав за управление авто в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования, ему придётся эти анализы сдавать обязательно», — рассказал Валерий Солдунов.

Кроме того, изменится вид справок. В них появится пункт, указывающий на то, из-за чего проводили медицинское освидетельствование.