В России в тестовом режиме запущена система tax free

В России с 10 апреля в пилотном режиме запущена система tax free — возврата налога на добавленную стоимость (НДС) для нерезидентов, вывозящих приобретённые в стране товары, пишет РБК.

Из проектов постановлений правительства следует, что на первом этапе возврат НДС можно будет получить в городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, а также в Новгороде и Владивостоке. По всей России система tax free, как ожидается, заработает к концу года.

Представитель Федеральной таможенной службы сообщил, что уже определены восемь пунктов пропуска через границу, в которых будет подтверждаться фактический вывоз по tax free: автомобильный пункт в Мамоново, воздушные — в Москве (Внуково, Домодедово, Шереметьево), Петербурге (Пулково), Сочи, а также морской и воздушный пункты во Владивостоке.

До начала полноценной работы системы tax free возврат НДС для иностранцев будет неполным — 10–12% от стоимости товара, сообщал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Причина такого решения не поясняется. Закон о tax free в России предусматривает, что нерезиденты могут рассчитывать на возврат до 18% от стоимости покупки за вычетом комиссии оператора.

Системой tax free смогут воспользоваться граждане государств, не входящих в Евразийский экономический союз (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), сумма покупки должна превышать 10 тысяч рублей с учётом налогов.

Система tax free работает в нескольких десятках стран мира, сумма возврата составляет в среднем от 7 до 20 процентов от суммы покупки и зависит от ставки НДС и комиссии оператора tax free. Каждая страна самостоятельно устанавливает сумму покупки, при которой можно воспользоваться tax free.