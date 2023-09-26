В России в 2024 году индексация пенсий составит 7,5% вместо планируемых 5,3%

В России в 2024 году индексация пенсий неработающим пенсионерам может составить 7,5% — больше, чем планировалось изначально. Это значит, что средний размер пенсии будет равняться 23,4 тысячи рублей, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минтруд.

Проект бюджета Социального фонда России на 2024–2026 годы с корректировками рассмотрело Правительство РФ.

Напомним, что в первоначальной версии проекта бюджета Соцфонда значилось, что размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года должен составить 5,3%, в 2025–2026 годах с 1 февраля — 4,0%. Корректировка страховых пенсий будет осуществляться и в 2025–2026 годах с 1 апреля на 3,8% и 2,8% соответственно.

При таких индексациях средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров должен был составить: в 2024 году — 22 772 рубля, в 2025 году — 24 120 рублей, в 2026 году — 25 690 рублей.

«По инфляции закладываем некоторый рост к концу года при условии дальнейшего замедления до 4,5% к концу 2024 года. С 2025 года инфляция выйдет на целевой уровень 4%. Учитывая риски роста инфляции в начале следующего года, правительство и планирует увеличить социальные выплаты выше инфляционных ожиданий», — отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании кабмина при обсуждении параметров федерального бюджета.