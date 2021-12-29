В России в 2022 году многодетным семьям упростят порядок получения компенсации за ипотеку 

В России с 2022 года станет проще получить выплату для частичного погашения ипотеки для многодетных семей. Нужно будет просто подать заявление на портале госуслуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Сейчас, чтобы получить компенсацию, необходимо обратиться с документами и заявлением в банк, который выдал кредит. Затем банк направляет запрос в «ДОМ.РФ», который после этого переводит деньги на частичное погашение ипотеки. Весь процесс занимает почти две недели.

Со следующего года эта процедура станет заметно быстрее. Семьи смогут подавать необходимые документы напрямую в «ДОМ.РФ» через портал «Госуслуги», после чего средства для погашения кредита поступят в течение недели.

Напомним, Владимир Путин предложил частично гасить ипотеку многодетным семьям, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года. Максимальная сумма таких выплат составляет 450 тысяч рублей. Эти деньги можно использовать для погашения кредита на покупку жилья или земельного участка, а также на строительство дома. В 2021 году на программу было выделено 68 млрд рублей. По состоянию на 1 декабря воспользоваться этой мерой поддержки смогли свыше 250 тысяч семей по всей стране.