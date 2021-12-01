В России в 2021 году выросли продажи устройств для «умного дома» 

С начала 2021 года спрос на товары для «умного дома» в сети МегаФон Ритейл вырос на 34%. Специалисты компании объясняют повышенный интерес к этой категории товаров растущей потребностью в оптимизации энергопотребления, ростом уровня комфорта и безопасности жилья. Автоматизация домов популярнее всего у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Краснодара.

Существенное влияние на популярность устройств для «умного дома» оказала и пандемия, во время которой люди стали больше времени проводить дома. На протяжении 2021 года аналитики МегаФона фиксировали несколько пиков продаж гаджетов этой категории с января по март, когда большинство россиян работали и учились удалённо, а также в мае и октябре — в период нерабочих дней.

«По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для “умного дома” до 2023 года составят около 30%. Этот тренд мы наблюдаем и в России. Решения, которые позволяют автоматизировать бытовые задачи, повышать эффективность энергопотребления и уровень домашнего комфорта, становятся доступнее, спрос на них растёт. При этом рынок товаров для “умного дома” ещё относительно молодой, мы видим у него высокий потенциал для роста», — говорит генеральный директор МегаФон Ритейла Владимир Скурихин.

Если несколько лет назад главным инструментом для управления «умным домом» был смартфон, то сейчас можно использовать смарт-колонки с голосовым управлением. Этот тип устройств занял самую большую долю продаж — 62%. Лидером стала «Яндекс.Станция Мини», спрос на которую вырос на 44%. Далее следуют «Яндекс.Станция Лайт» (22,5%) и JBL Link Portable (21%). Продажи всех моделей колонок выросли на 38%.

В тройку самых покупаемых товаров также вошли интеллектуальные системы освещения с долей 10,4%. Продажи этих устройств выросли в 5,5 раза в штуках и в 4 раза в деньгах. Также высокой популярностью пользовались смарт-розетки для экономии и учёта электричества — с начала этого года их продажи увеличились на 15% и 33% в штуках и в деньгах соответственно. В этих категориях россияне чаще других брендов выбирали продукцию Яндекса. Например, самой популярной умной лампой стала Яндекс YNDX-00010, а розеткой — Яндекс YNDX-0007W.

За неполный год средняя цена покупки устройств для «умного дома» выросла на 11% — до 4671 рубля. Покупатели предпочитают выбирать «умную технику» в розничных магазинах. На долю покупок в салонах МегаФона пришлось 75% продаж против 25% в интернет-магазине.