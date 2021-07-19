В России в 2020 году выросла смертность от наркотиков

В 2020 году в России от наркотиков умерли 7316 человек, годом ранее этот показатель составлял 4569. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

В 2016–2018 годах по этим же причинам ежегодно умирали 4,4–4,8 тысячи человек. В ведомстве отмечают, что смертность от проблем с наркотиками в 2020 году выросла на 60%.

В категорию смертей, связанных с наркотиками, Росстат включает: скончавшихся от психических расстройств в результате злоупотребления наркотиками, умерших от случайного отравления наркотиками или галлюциногенами, скончавшихся от отравления наркотиками «с неопределёнными намерениями, не классифицированного в других рубриках».

По данным Росстата, в 2020 году в России умерли 2 138 586 человек. В 2019 году смертность составила 1 798 307 человек. За прошедший год смертность в стране выросла почти на 19%.