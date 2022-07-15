В России ужесточили штрафы для мусорящих на дороге водителей 

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об усилении наказания за выброс мусора из автомобилей, грузовиков, тракторов и прицепов. Теперь за выброшенный из машин и мототранспортных средств мусор физлиц будут штрафовать на сумму от 10 до 15 тысяч рублей, должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей, юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Повторное нарушение обернётся штрафом в удвоенном размере и вероятностью конфискации транспортного средства.

За выброс мусора из грузовиков (и прицепов к ним), тракторов и других самоходных машин физлицам грозит штраф на сумму от 40 до 50 тысяч рублей, должностным лицам — от 60 до 80 тысяч рублей, юрлицам — от 100 до 120 тысяч рублей. За повторное нарушение размер штрафа может достигнуть 200 тысяч рублей.

До сих пор штраф за выброшенный мусор для граждан составлял от 1 до 2 тысяч рублей. В то же время средняя стоимость услуги по незаконному вывозу отходов стоит в среднем 10 тысяч, говорил ранее один из авторов законодательной инициативы, депутат Мосгордумы Александр Козлов.