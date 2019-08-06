В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи, пишет РБК.

Соответствующие поправки внесли в Кодекс об административных правонарушениях. Если раньше за отказ предоставить автомобилю скорой помощи с включёнными мигалками и сиреной преимущество на дороге полагался штраф до 500 рублей или лишение прав на срок от одного до трёх месяцев, то теперь сумма штрафа составит от 3 до 5 тысяч рублей, а срок лишения прав — от трёх месяцев до одного года.

Одновременно с этим вступают в силу и изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые вводят ответственность за воспрепятствование работе врачей и проезду машин скорой. Если подобные действия не содержат уголовного состава, нарушителю грозит штраф в размере 4–5 тысяч рублей. Если здоровью пациента при этом будет нанесён тяжкий вред, то наступит уголовная ответственность и злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы, а если пациент умрёт — до четырёх лет.

В начале 2017 года погиб 21-летний житель Петропавловска-Камчатского: ему стало плохо, прибывшие через 13 минут медики констатировали смерть. Выяснилось, что скорая помощь не смогла своевременно добраться до пациента, потому что дорогу к дому перекрыла иномарка, водитель которой мешал врачам. Вскоре после этого в Госдуму был внесён законопроект об ужесточении наказания за непропуск скорой. Глава Минздрава Вероника Скворцова предложила приравнять отказ пропускать машины скорой помощи с пьяной ездой. По её словам, министерство хотело увеличить сумму штрафа за данное правонарушение до 30 тысяч рублей. Скворцова выразила надежду, что подобные меры «образумят сразу всех».