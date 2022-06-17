В России ужесточат наказание за драки

Госдума в третьем чтении приняла закон об усилении ответственности за нанесение побоев для граждан с судимостью. Как сообщает РИА Новости, максимальным наказанием станет лишение свободы на полгода.

Побоями считаются повреждения, не причинившие вреда здоровью человека: например, ссадина, кровоподтёк, ушиб мягких тканей. Согласно документу, за побои, которые совершаются третий раз и более, преступнику будут грозить обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до одного года, ограничение свободы на срок до одного года или арест на срок до шести месяцев.

Сейчас за нанесение побоев виновный первый раз наказывается по статье 6.1.1 КоАП, предусматривающей штраф в размере до 30 тысяч рублей или административный арест на 10–15 суток. За повторные побои наступает уголовная ответственность: штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 240 часов, исправительные работы на срок до шести месяцев или арест на срок до трёх месяцев. В то же время, если побои наносятся уже не впервые, нарушителя снова привлекают к административной ответственности.