В России уволенным в запас срочникам могут на 5 лет запретить пользоваться соцсетями

В России могут запретить пользоваться соцсетями не только действующим военнослужащим, но и некоторым категориям уволенных в запас солдат-срочников, со ссылкой на знакомых с ситуацией собеседников пишут «Известия».

По данным издания, запрет коснётся тех, кто был допущен к гостайне либо служил в секретных частях.

«По закону мы чётко определили, что это связано с целым рядом вопросов, например с местом пребывания военнослужащего. Особенно если он служил за пределами нашего государства», — сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Срок действия запрета составит пять лет, нарушивших закон солдат и офицеров ждёт уголовное наказание.

В ноябре 2018 года Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете соцсетей для военнослужащих. В первоначальном варианте документа указывалось, что запрет не будет распространяться на уволенных в запас, однако Минобороны проанализировало ситуацию с информационной безопасностью и решило ужесточить требования. Предполагается, что это позволит защитить государственную тайну, однако «Известия» отмечают неспособность контролировать запрет — создание анонимных или фейковых страниц практически не удастся отследить.