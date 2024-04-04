В России увеличилось число желающих заключить контракт с Минобороны

Число желающих заключить контракт на военную службу с Минобороны РФ увеличилось в трёх субъектах страны: в Приморье, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба министерства. По словам представителя ведомства, основной мотив для заключения контракта — желание граждан защитить свои семьи. Немаловажную роль в этой мотивации сыграл теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле».

По данным Минобороны, в Московской области за минувшие полторы недели более 800 человек заключили контракт: сейчас они проходят подготовку на базе полигонов и учебных центров ВС РФ. Всего с начала 2024 года более 4,5 тысячи жителей Подмосковья поступили на контрактную службу. Для сравнения: в 2023 году это число составило более 14,5 тысячи человек, пишут «Известия».

Высокие темпы набора контрактников показал Владивосток: в административном центре Приморского края за последние полторы недели их число превысило 500 человек. Всего с начала 2024 года более 2,6 тысячи приморцев заключили контракт с МО, а в 2023 году число контрактников превысило 9 тысяч человек.

За 1,5 недели более 450 человек поступили на контрактную службу в Санкт-Петербурге, а всего с начала 2024 года число добровольцев из Северной столицы достигло 2,5 тысячи человек.

«С начала текущего года на военную службу по контракту в Вооружённые силы РФ поступило уже более 100 тысяч человек. Ежедневно в пункты отбора на контракт по всей стране приходят до 1,7 тысячи человек. Всего же за последние 10 дней заключили контракты для участия в специальной военной операции около 16 тысяч граждан», ― сказано в заявлении оборонного ведомства.

Напомним, 20 февраля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в течение 2023 года было набрано 540 тысяч военнослужащих по контракту, что позволило создать резервную армию.