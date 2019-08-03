В России увеличилось число детей с инвалидностью

За 2018 год в России число детей с инвалидностью увеличилось почти на 20 тысяч по сравнению с 2017 годом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опубликованный 3 августа статистический сборник Минздрава РФ.

Согласно документу, за 2018 год число детей с инвалидностью в возрасте от 0 до 17 лет составило 586 855 человек. В 2017 году этот показатель был 568 523 человека.

При этом снизился процент детей с инвалидностью, проживающих в интернатах. В 2018 году он составил 10,4% — это на 0,6% меньше, чем в 2017 году.

Большая доля детей с инвалидностью приходится на возраст 10-14 лет — это почти что 200 тысяч человек.

Самыми частыми заболеваниями, вызывающими инвалидность, являются психические и поведенческие расстройства.