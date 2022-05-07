В России утвердили список товаров для «серого импорта»

Министерство промышленной торговли России утвердило список товаров, которые можно ввозить в страну без официального согласия производителей. Список для так называемого параллельного импорта состоит из 56 групп товаров. Соответствующий приказ опубликован 6 мая на официальном портале правовой информации, пишет РИА Новости.

В список вошли запчасти для иномарок, фото- и киноаппаратура, медицинские инструменты, фармацевтическая продукция, оружие и боеприпасы, лодки и суда, музыкальные инструменты, игровые приставки, парфюмерия, косметика, бытовая химия и другая оригинальная продукция.

«Утвердить прилагаемый перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса, при условии введения указанных товаров в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия», — сказано в документе.

Напомним, что в конце марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее ввоз в страну востребованных оригинальных товаров заграничного производства без согласия правообладателей. При этом Министерство сельского хозяйство пока воздержалось от конкретного списка товаров для подобного ввоза.

Также отметим, что 8 марта президент Владимир Путин подписал указ о запрете вывоза продукции и сырья из России. Согласно документу, правительство до конца 2022 года установит такой перечень. При этом если россияне захотят вывезти свою продукцию за пределы страны, то их данный запрет не коснётся.