В России успешно прошли учения по изоляции Рунета

С 15 июня по 15 июля в России проходили учения по изоляции Рунета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы рабочей группы «Информационная безопасность» при автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика», которая отвечает за реализацию одноимённой национальной программы.

В документах не указано, чему были посвящены учения и чем они закончились. Лишь отмечается, что подготовить и согласовать отчётные материалы планируется до 31 августа.

Источник РБК на телекоммуникационном рынке сообщил, что в учениях участвовали операторы МТС, «Мегафон», «Ростелеком» (бренд Tele2), «Вымпелком» (бренд «Билайн»), «Транстелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг».