В России усложнят теоретическую часть экзамена на получение водительских прав

ГИБДД планирует внести изменения в теоретическую часть экзамена на водительские права, увеличив количество задач, которые будут касаться основ безопасного вождения.

Как рассказал ТАСС замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков, в экзамен необходимо добавить вопросы по медицине и психологии, а также выделить отдельно профессиональный блок. Гиляков считает, что на сегодняшний день ГИБДД имеет технические возможности обеспечить формат экзамена, при котором каждый кандидат в водители будет отвечать только на вопросы, касающиеся той категории водительского удостоверения, на которую он сдаёт.

Помимо этого, Госавтоинспекция планирует отказаться от системы штрафных баллов при сдаче практического экзамена.

«Предполагаем, что от штрафных баллов мы уйдём. Как это будет выглядеть на бумаге, это вопрос ближайших нескольких месяцев», — заявил Гиляков.

По словам представителя ГИБДД, нововведения планируется ввести уже с октября следующего года.