В России упростят правила приготовления шашлыка на загородных участках

В России с 1 марта 2023 года упростят правила приготовления шашлыка, сжигания листвы и мусора на загородных участках. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы от «Единой России», председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«С марта 2023 года допустимое расстояние от мангала до построек по новым нормам уменьшится с 50 до 5 метров. При использовании открытого огня в бочке для сжигания травы место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 7,5 метра до построек, в 50 метрах от хвойного леса, в 15 метрах от лиственного леса. Зона очистки вокруг должна быть 5 метров. Это вполне разумно и легко выполнимо для садоводов», — сказал депутат.

В обновлённых правилах прописано также, что костёр необходимо разводить только в безветренную погоду. За несоблюдение установленных ограничений садоводам грозит предупреждение или штраф до 20 тысяч рублей, если правонарушение было совершено в период действия особого противопожарного режима.

Ранее, согласно нормативам, садоводы на участке периметром в 20–30 метров должны были ставить мангал на расстоянии не менее 50 метров от дома. В таких условиях не нарушить требования законодательства было сложно.