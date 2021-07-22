В России учителей и воспитателей освободят от заполнения лишних бумаг

Детским садам и школам в России разрешили не разрабатывать часть документации, которая до недавнего времени была обязательной. Изменения в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» утвердил президент Владимир Путин. Документ с поправками опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь при разработке основной программы учителям, методистам и воспитателям не придётся создавать новые методички. Образовательные учреждения смогут пользоваться примерными учебными планами и рабочими программами учебных предметов, сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

Обязательными для школ остаются четыре документа: основная образовательная программа для каждого из уровней общего образования; журнал учёта успеваемости; журнал группы продлённого дня; личные дела учеников.