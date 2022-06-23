В России ставка по льготной ипотеке снизилась до 7%

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке с 9% до 7% годовых. Программа льготного кредитования на покупку или строительство жилья будет действовать до конца 2022 года, говорится на сайт кабмина.

«Эта мера не только поможет большему числу людей приобрести жильё на выгодных условиях, но и окажет значительную поддержку строительному сектору, загрузит мощности из смежных отраслей», — заявил Михаил Мишустин.

Максимальный размер кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей. Для остальных регионов — 6 млн рублей. Первоначальный взнос — не менее 15%. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.