В России стартовала гаражная амнистия

Закон о гаражной амнистии, который был принят в марте и подписан президентом 5 апреля 2021 года, вступил в силу с 1 сентября, пишет РБК. По аналогии с дачной амнистией гаражная должна урегулировать рынок частных гаражей, деятельность кооперативов, она позволит гражданам в упрощённом порядке оформить в собственность гаражи, а также землю под ними.

Граждане России получили право до сентября 2026 года бесплатно оформить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых расположены их гаражи. Под действие закона подпадают те гаражи, которые возвели до 30 декабря 2004 года, то есть до введения в действие Градостроительного кодекса.

Необходимость в разработке отдельного закона была вызвана тем, что большое число гаражно-строительных кооперативов были возведены ещё в советское время или до введения современного градостроительного регулирования. Поэтому их правовой статус в законодательстве отсутствовал. Такие объекты нельзя назвать самовольными постройками, часто на них утеряны правоустанавливающие документы, поэтому оформлению (в том числе земельных участков) мешала правовая неопределённость, а граждане не могли противостоять сносу гаражей, оформить их в собственность, продать или передать по наследству.

Воспользоваться гаражной амнистией смогут и наследники, а также те, кто купил гараж у первоначального владельца. При этом сооружения должны быть одноэтажными, без жилых помещений, они могут входить в состав гаражно-строительных кооперативов или быть отдельно стоящими капитальными постройками. Земля, на которой расположен гараж, должна находиться в ведении государства.

Теперь гражданин, использующий гараж, может бесплатно приобрести и его, и участок под ним в собственность при предоставлении любых доказательств владения гаражом (например, документов о членстве в гаражном кооперативе). Однако закон не затронет гаражи, которые невозможно признать капитальным строением, в связи с чем перед оформлением прав необходимо будет проводить соответствующую проверку. Амнистия подразумевает упрощённый порядок оформления собственности на гаражи и землю под ними.