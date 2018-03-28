В России стартовала большая судебная реформа

Президент Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы три законопроекта по судебной реформе, предусматривающие внесение с 1 января 2019 года поправок в уголовный, гражданский и арбитражный процессы, пишет «Коммерсантъ».

Согласно поправкам, составы судов будут определять не председатели, а автоматизированная информационная система, с учётом нагрузки и специализации судей. В случае невозможности электронного распределения дел допускается «иной порядок», но он при этом исключает влияние на формирование судебного состава заинтересованных в исходе дела лиц, что «позволит укрепить объективность, самостоятельность и независимость судей». Также на судебных заседаниях вводится обязательная аудиозапись. Аудиозаписи облегчат сторонам подготовку к судебным прениям, составлению судьёй приговора, устранят разногласия по поводу исследованных доказательств.

Также законопроекты устанавливают статус помощников судей и вводят для судей новый вид дисциплинарной ответственности: поправки позволят понижать в квалификационном классе «за существенное нарушение положений закона или кодекса судейской этики». Сейчас закон позволяет наказать судью замечанием, предупреждением и досрочным прекращением полномочий, если он совершил проступок, повлекший причинение ущерба репутации судьи или умаление авторитета судебной власти. Наказывать судей можно будет и за грубое нарушение прав участников процесса.