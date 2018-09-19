В России создадут сотовую сеть для силовиков и чиновников за 73 млрд рублей

В России к 2024 году создадут беспроводную сеть для общественно значимых объектов и «спецпотребителей» — чиновников и представителей силовых структур, со ссылкой на паспорт одобренной правительством программы «Цифровая экономика» пишут «Ведомости».

По данным издания, сеть будет работать по технологии LTE-450, которая позволяет «управлять приоритетами для различных групп пользователей». Абонентские устройства в этом случае смогут работать в режиме рации, а также передавать видеозаписи. Скорость передачи информации в этой сети высока, а для устойчивого покрытия необходимо лишь «минимальное» число базовых станций.

Возможность создания подобной сети обсуждали давно, рассказал собеседник, близкий к одной из структур, которая сможет воспользоваться новой системой. По словам источника, в данный момент диапазон частот в 450 МГц, который нужен для работы сети, использует «Т2 РТК холдинг», а коммерциализировать его не удалось.Частоты диапазона 450 МГц принадлежат компании Tele2. Она планирует участвовать в проекте создания новой сети и обсуждает это с властями, рассказала представитель Tele2 Ольга Галушина.

По мнению собеседника, использовать диапазон для государственных структур было бы логично. При этом «спецпотребители», по его словам, будут пользоваться специальными устройствами — с приложениями, адаптированными под потребности ведомств.

Как следует из предварительных подсчётов одного из профильных ведомств, стоимость создания LTE-сети может достигнуть около 73,4 миллиарда рублей. В Tele2 траты оценили примерно на том же уровне.