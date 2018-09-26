В России создадут национальную структуру для хранения биомедицинских данных граждан

Ассоциация разработчиков и пользователей систем искусственного интеллекта «Национальная база медицинских знаний» приступила к созданию национального оператора биомедицинских данных граждан, пишет «Коммерсантъ».

Целью проекта член ассоциации Сергей Воинов, который также возглавляет направление цифровой медицины в «Сколково», назвал «создание экосистемы для разработок в сфере искусственного интеллекта». Как заявил глава Фонда международного медицинского кластера Михаил Югай, искусственный интеллект в медицине сможет улучшить диагностику и автоматизировать обычные процедуры.

По словам одного из участников дискуссии, за оборот деперсонализированных биомедицинских данных будет отвечать единый оператор. Доступ к этой информации будет у разработчиков систем искусственного интеллекта.

Как рассказал член наблюдательного совета ассоциации «Национальная база медицинских знаний» Игорь Горбунов, скорее всего, за хранение данных будет отвечать государство. Для аналитической поддержки оператора создадут специальный риск-офис, формированием которого в данный момент занимается Всероссийский союз страховщиков.

На создание базы биомедицинских данных по наиболее распространённым болезням может понадобиться от трёх до пяти лет.

«Пока мы видим большой интерес со стороны государства — цифровизация медицинских баз данных даст новые возможности не только IT-компаниям, но и национальной системе здравоохранения в части формирования более достоверной медицинской статистики», — сказал Воинов.

Стоимость создания подобных баз по одной группе болезней он оценил в несколько миллиардов рублей.