В России создадут «цифровой военкомат»

Президент Владимир Путин поручил Минцифры и Федеральной налоговой службе сформировать единый государственный информационный ресурс по воинскому учёту. Указ подписан 25 ноября и опубликован на портале правовой информации. Данный проект должен быть создан до 1 апреля 2024 года.

Согласно указу, на информационном ресурсе будут содержаться актуальные сведения о гражданах, состоящих на воинском учёте, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учёте и не пребывающих в запасе. Прописано, что документ не распространяется на граждан, имеющих звания офицеров и пребывающих в запасе Службы внешней разведки РФ и в запасе Федеральной службы безопасности РФ. Минобороны и ФСН будут идентифицировать жителей, данные которых нужны для формирования цифрового ресурса.

Кроме того, на универсальном портале будут указаны необходимые сведения о гражданах: данные о регистрации, состоянии здоровья, наличии права на отсрочку от призыва по мобилизации, а также о принадлежащих гражданам транспортных средствах и недвижимости. Федеральные ведомства и органы власти субъектов будут обязаны сообщать информацию о тех, кто работает в медицине, обучается на очном отделении вузов и колледжей, имеет спортивные разряды и звания, отбывает наказание или является депутатом.

Указ вступил в силу со дня его подписания.