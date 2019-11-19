В России согласовали порядок продажи «красивых» госномеров для автомобилей

МВД и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит автомобилистам легально покупать «красивые» госномера — госзнаки с запоминающимся сочетанием символов будут выдавать по повышенным ставкам госпошлин прямо через портал госуслуг, со ссылкой на собственные источники пишет «Коммерсантъ».

Помимо стандартной процедуры (получение сгенерированного системой номера) будет доступна новая: самостоятельно выбрать номер, заплатив повышенную пошлину, размер которой определит Минэкономики.

Процесс будет выглядеть так: автолюбитель заходит на портал госуслуг и вводит желаемое сочетание для своего госномера, а система проверяет, занято ли оно и подтверждает бронь. В течение суток номер нужно выкупить. Предусмотрен другой вариант, когда на конкретную серию номеров распространяется повышающий или понижающий коэффициент: субъекты федерации смогут их вводить региональными законами. Или же государственный регистрационный знак, который гражданин хочет купить, может быть выставлен на аукцион. Такую инициативу Минэкономики выдвинуло для создания дополнительных источников пополнения бюджетов. Если гражданин соглашается на участие в торгах, сначала ему выдают обычный номер из «общего» массива, а уже после окончания торгов (они будут длиться примерно месяц) госзнак можно заменить. Правила проведения аукционов утвердят постановлением правительства.

Разработать правила проведения аукционов по продаже госзнаков ещё в 2010 году распорядился Владимир Путин. Минэкономики начало готовить проект в 2018 году. Изначально ведомство настаивало исключительно на проведении аукционов, ГИБДД — на использовании фиксированной госпошлины.