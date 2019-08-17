В России с осени вырастут цены на новые автомобили

Российский авторынок ждёт очередной скачок цен на новые машины. Как сообщает Autonews.ru, рост стоимости автомобилей на 3-10% стоит ждать уже в сентябре.

По данным издания, представители крупных автокомпаний считают, что рост цен произойдёт из-за отмены государственной компенсации импортных пошлин на иностранные запчасти. По этой причине некоторые модели уже подорожали в начале августа.

«В Минпромторге пообещали решить возникшую проблему и попросили избежать резкого повышения цен. Но каждый день ожиданий стоит нам миллионы, к сожалению, мы вынуждены идти на такие шаги», — объяснили в пресс-службе одной из автокомпаний.

Другой фактор, влияющий на ценообразование — падение потребительского спроса.За первую половину 2019 года цены на автомобили в среднем по рынку выросли на 10%, в то время как реальные располагаемые доходы населения упали на 1,3%.

По данным издания, на рост цен в том числе повлияет инфляция, волатильность национальной валюты, ежегодное обновление модельного ряда у производителей, а также увеличение налогов и таможенных пошлин.