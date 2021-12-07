В России с 2022 года юридические лица могут получить штраф за незаконную обшивку и остекление балконов

1 марта 2022 года вступит в силу приказ Минстроя России от 14 мая 2021 года «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями». Согласно этому документу, граждан и юридических лиц будут штрафовать за незаконную обшивку и остекление балконов.

Как сообщается на сайте Минстроя, в 2022 году утратят силу Правила пользования жилыми помещениями, утверждённые ещё в 2006-м. По новому документу требования к пользованию жилыми помещениями будут применяться не только к гражданам, но и к юридическим лицам, которые являются собственниками помещений.

Добавим, к общему имуществу в многоквартирном доме относятся только балконные плиты. Поэтому парапет и козырёк балкона, балконные двери и проёмы, окна — всё это относится к личному имуществу, содержание которого осуществляет собственник самостоятельно.

На данный момент жители многоквартирных домов могут менять окна и балконные двери, утеплять стены, а также устанавливать на лоджиях и балконах дополнительное остекление. Однако если это портит внешний вид дома, то хозяина балкона может ждать штраф. Поэтому перед выполнением работ по остеклению необходимо ознакомиться с правилами благоустройства, утверждёнными в регионе и городе проживания, сообщается на сайте Минстроя.