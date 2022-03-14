В России с 1 мая стартует программа детского туристического кешбэка

Программа детского туристического кешбэка в 2022 году будет запущена с 1 мая. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

«По поручению главы государства правительство продлевает программу возврата половины стоимости путёвки для ребёнка, которую впервые применили в прошлом году», — сказал Михаил Мишустин.

Курирует данный вопрос вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который сообщил, что продажи по программе кешбэка за путёвки в детские лагеря начнутся в ночь с 30 на 31 марта, Национальная система платёжных карт подтвердила техническую готовность. В рамках подготовки к запуску программы Ростуризм направит в детские лагеря и туроператорам приглашения к участию и инструкции по подключению к ней.

«В этом году механизм такой же, как был в прошлом году: когда родитель покупает ребёнку путёвку в детский лагерь с помощью карты “Мир”, то в течение пяти дней получает возврат 50% потраченных средств на эту карту за вновь купленные путёвки, но не более 20 тысяч рублей, ограничение на одну покупку сохраняется. Количество поездок на одного ребёнка не ограничено, можно поехать на любое количество смен. Например, три смены — три транзакции тогда должно быть, и с каждой транзакции будет возврат. Для семей с несколькими детьми вернуть половину стоимости можно будет также с каждой купленной путёвки», — объяснил вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко напомнил, что в прошлом году в рамках программы 420 тысяч детей отдохнули более чем в 2367 лагерях. Было куплено путёвок на общую сумму около 10 млрд рублей, сумма возврата составила почти 5 млрд рублей.