В России с 1 декабря вырастет пенсия у трёх категорий граждан

В России с 1 декабря проиндексируют пенсионные выплаты трём категориям граждан, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Пенсионный Фонд России (ПФР).

Пересчёт пенсии положен тем гражданам, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Им будет назначена фиксированная выплата к пенсии по старости, её размер на данный момент — 6044 рублей 48 копеек. Увеличенная пенсия составит 12 088 рублей 96 копеек.

Также на прибавку могут рассчитывать те пенсионеры, которые уволились в августе 2021 года. С 1 декабря 2021 года им будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца.

Как поясняют в Пенсионном фонде, ушедшим с работы пенсионерам восстанавливают индексацию пенсий только на четвёртый месяц. Информация об увольнении доходит до ПФР только через два месяца, после чего месяц уходит на принятие решения об увеличении пенсии. А далее пожилой человек уже получает выплату в новом размере.

Те, кто подавал заявления на перерасчёт в текущем месяце, тоже могут рассчитывать на прибавку к пенсии. Это могут быть граждане, заявившие о наличии несовершеннолетних иждивенцев. За каждого (не более чем за трёх детей сразу) можно получить по 2014 рублей в месяц в виде прибавки к пенсии.

Помимо этого, больше в декабре начнут получать пенсионеры, которые предоставят документы о наличии у них 30-летнего стажа работы в сельской местности. В таком случае к пенсии прибавят 1511 рублей. Сейчас важно, чтобы пенсионер продолжал проживать в селе, иначе дополнительные деньги ему не дадут. Но это правило перестанет действовать с 1 января 2022 года.