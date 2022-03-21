В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 8,6%. Как сообщает пресс-служба Министерства труда, для этого из федерального бюджета будет направлено 33,7 млрд рублей. Всего индексация затронет порядка 4 млн граждан.

В ведомстве рассказали, что размер социальных пенсий в 2022 году должен был повыситься на 7,7%.

«С учётом принятых в 2021 году решений президента об индексации прожиточного минимума и страховых пенсий на 8,6%, социальные пенсии с 1 апреля 2022 года индексируются также на 8,6%», — пояснили в Минтруде.

К видам социальной пенсии относят пенсию по инвалидности, пенсию по случаю потери кормильца, пенсию сиротам.

Напомним, с 1 января пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 8,6%. Поднять пенсии по уровню инфляции Владимир Путин поручил правительству РФ. Депутаты Госдумы приняли соответствующие поправки в законодательство.