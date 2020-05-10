В России регионам разрешили тратить выделенные на борьбу с коронавирусом средства на оснащение больниц

Российским регионам разрешили тратить выделенные на борьбу с COVID-19 средства на лучевую диагностику заболевания. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на сайт правительства страны.

«Регионы смогут направлять средства, выделенные из резервного фонда Правительства, на дополнительное оснащение медицинских учреждений оборудованием для лучевой диагностики новой коронавирусной инфекции, а также на проведение такой диагностики», — говорится в документе. Отмечается, что расширение полномочий приведет к более эффективной помощи больным.

Всего регионам выделили более 65,8 млрд рублей. Их можно направить на оснащение больниц оборудованием, средствами защиты и местами для больных.

За последние сутки в России выявили 11 012 случая COVID-19. Всего в стране 209 688 заражённых. Сообщается также, что 34 306 человек выздоровели, а 1 915 умерли.

В Свердловской области, по данным оперативного штаба, за последние сутки подтвердилось ещё 139 случаев коронавирусной инфекции — новые случаи были выявлены в Екатеринбурге, Артёмовском, Полевском, Красноуфимске, Первоуральске, Ревде, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Арамиле. Кроме того, по одному случаю коронавирусной инфекции подтвердилось на базе «Остров сокровищ», где находятся вернувшиеся из-за границы, и в санатории «Обуховский», где находятся рабочие из Мурманска. Всего в регионе подтвердилось 629 случаев коронавируса.