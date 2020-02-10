В России разрешили выращивать мак и коноплю в промышленных целях

Правительство России разрешило выращивать коноплю и снотворный мак для промышленных нужд. Помимо этого, мак можно будет выращивать также в медицинских и ветеринарных целях.

Опубликованное 10 февраля на официальном портале правовой информации постановление отменило действовавший с 2007 года запрет на выращивание этих растений.

Как пишет Znak.com со ссылкой на текст документа, в медицинских и ветеринарных целях можно культивировать сорта снотворного мака «с неограниченным содержанием объёмных долей наркотических средств и психотропных веществ».

Выращивание конопли в промышленных целях будет возможно, если объём содержащегося в растении тетрагидроканнабинола не будет превышать 0,1%. Содержание кодеина, орипавина, морфина и тебаина в снотворном маке не должно превышать 0,6%.