В России разработают систему «Окулус» для поиска запрещённых фото и видео в интернете

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр объявил тендер на разработку техзадания для системы поиска противоправного контента в изображениях и видео в интернете. Как сообщает «Коммерсантъ», система будет работать на основе искусственного интеллекта. Предполагается, что система получит название «Окулус». Тендер был размещён 15 сентября. Стартовая цена аукциона — 15 млн рублей.

Согласно документации, система будет выявлять распространение экстремистских материалов и порнографии, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству. Запустить систему планируют в 2022 году.