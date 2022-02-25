В России программу туристического кэшбэка закроют на два месяца раньше из-за нехватки денег

Правительство РФ с 1 марта прекратит финансирование программы туристического кэшбека. Изначально планировалось это сделать 30 апреля 2022 года, но, как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову, проект придётся завершать досрочно из-за нехватки выделенных денег.

«Сумма, которая была запланирована на текущий этап программы, уже практически полностью начислена туристам. Поэтому окно продаж будет завершено досрочно — в ночь на 1 марта. У всех, кто планировал воспользоваться программой, есть ещё несколько дней, чтобы это сделать», — сообщила Зарина Догузова.

Напомним, для того чтобы получить кэшбэк, нужно было оплатить путешествие по России картой «Мир». Всем выполнившим условия возвращалось на карту 20% от стоимости поездки.

С начала 2022 года акцией воспользовались на 12 млрд рублей. При этом в виде кэшбэка путешественникам вернулось около 2,5 млрд рублей.