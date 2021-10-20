В России программа льготной «Семейной ипотеки» продлена до конца 2023 года

Правительство РФ приняло решение о продлении программы «Семейная ипотека» до конца 2023 года в рамках нацпроекта «Демография». Семьи, в которых после 1 января 2018 года родился первый или последующий ребёнок, могут получить льготные условия по ипотеке до 31 декабря 2023 года.

«“Семейной ипотекой” называют программу господдержки семей с детьми. Участники этой программы могут взять ипотеку или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке — 6%. Разницу между обычной и льготной ставкой банку компенсирует государство. Использовать кредит можно как на покупку квартиры, так и на строительство дома. Льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа», — сообщает сайт правительства Свердловской области.

Всего в рамках госпрограммы «Семейная ипотека» выдано более 1,8 тысячи кредитов на общую сумму более 5,2 миллиарда рублей. По числу выданных кредитов регион занимает седьмое место в России.