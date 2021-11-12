В России продают личные данные граждан, купивших поддельный сертификат о вакцинации

На теневых форумах и в телеграм-каналах начали продавать базы данных граждан, которые купили поддельные справки о прохождении вакцинации. В базах содержится персональная информация более 500 тысяч человек, пока только из Московского региона.

Как сообщает «Коммерсантъ», база из 1 тысячи строк стоит 120 долларов (около 8,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на 11 ноября) и содержит паспортные данные, СНИЛС, ОМС, номер телефона и место жительства, а также информацию о дате получения сертификата. Продажи фейковых сертификатов о прививках начали расти после открытия границ в мае на фоне отпускного сезона, а также в период ноябрьского локдауна.

«С учётом того, что ответственность за использование поддельных QR-кодов предлагается усилить до уголовной, это может стать новой золотой жилой для мошенников Возможно, мошенники начнут звонить со словами “на ваше имя приобретён поддельный QR-код” и необходимо заплатить за прекращение дела», — предполагает основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.

Приобретение поддельного сертификата о вакцинации влечёт для покупателей уголовную ответственность по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), наказание по которой составляет до одного года лишения свободы. При этом лишение свободы для организаторов преступной схемы по получению сертификатов может составлять срок до двух лет, так как их действия должны быть квалифицированы по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков) за изготовление и сбыт поддельных сертификатов о вакцинации.