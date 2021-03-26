В России предложили запретить покупать алкоголь и сигареты в присутствии детей

В Татарстане детский омбудсмен республики, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова письмо с предложением запретить торговым сетям продавать алкоголь и сигареты покупателям, которые пришли с детьми, пишет RT.

Волынец считает, что покупка алкоголя и сигарет в присутствии детей может способствовать возникновению раннего интереса у детей к данной продукции, который может перерасти в пристрастие к этим вредным привычкам.

Общественница также напомнила, что в Минздраве заявляли о необходимости принять дополнительные меры, направленные на сокращение потребления алкоголя среди молодёжи, а также в ведомстве называли приоритетной задачу снижения потребления табака среди детей и подростков.