В России предложили ввести уголовное наказание для хозяев за нападение собак

Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев обратился Госдуму с просьбой ввести уголовное наказание за нападение на человека собаки опасной породы, которую хозяин выгуливал не по правилам, пишет RT.

По мнению Аманлиева, необходимо дополнить Уголовный кодекс статьёй 125.1 («Нарушение запретов, установленных в отношении выгула потенциально опасных собак»). Аманлиев предлагает наказывать штрафом до 200 тысяч рублей с ограничением свободы до шести месяцев в случае, если опасная собака гуляла без поводка и намордника не на огороженной территории, напала на человека и причинила ему лёгкий вред здоровью. За вред средней тяжести он предлагает ввести штраф до 400 тысяч рублей с ограничением свободы до одного года либо обязательные работы до 250 часов. Если был нанесён тяжкий вред здоровью, хозяину будет грозить лишение свободы до трёх лет, а при смерти двух и более людей — срок до семи лет.

Аманлиев подчёркивает, что потенциально опасная собака фактически является своего рода разновидностью оружия, с которым его владелец должен обращаться ещё осторожнее, нежели чем с обычным ружьём или пистолетом.

Ранее, в июле, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, утверждающее перечень из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными. С 1 января следующего года запрещается выгул собак этих пород без намордника и поводка.