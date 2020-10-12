В России предложили ввести дополнительную льготу для бедных

Общественная палата России разработала законопроект, которым предлагается ввести субсидии на аренду жилья для малоимущих, пишут «Известия».

Документ уже направлен на имя зампредседателя Совета Федерации Галины Кареловой.

«Законопроект вводит единое понятие "социальный жилищный фонд", не подлежащий приватизации: квартиры должны предоставляться по договору найма всем категориям граждан, которые состоят на жилищном учёте по средней цене, установленной субъектом», — рассказала председатель комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева.

Инициатива вводит понятие предельно допустимой доли трат на аренду жилья в семейном бюджете; тем, кто платит за съём больше этого показателя, будет положена субсидия. На реализацию программы потребуется порядка 400 млрд рублей в год.