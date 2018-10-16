В России предложили создать Министерство психологического климата

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать в России Министерство психологического климата, пишет RT.

По его словам, последние события в стране показывают, что это необходимо. В обращении, которое депутат направил в кабинет министров, говорится, что в обществе сейчас «зашкаливает градус жестокости».

«Агрессия превращается в норму, и поведение взрослых с ужасающей точностью копируют дети. Ситуацию пора менять, иначе в будущем мы рискуем превратиться в стаю дикарей с лёгким налётом цивилизации», — уверен Чернышов.

По его мнению, сотрудники нового ведомства должны будут разработать программу помощи для каждой категории граждан, постараться выяснить основные причины агрессии в обществе и создать дальнейшую стратегию развития общества и его членов.