В России предложили провести «гаражную амнистию»

Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство законопроект, разрешающий россиянам, которые не имеют документов на гаражи, оформить их в собственность и выкупить землю под ними, пишет «Российская газета».

Внесённый законопроект о «гаражной амнистии» предполагает, что подтвердить владение гаражом могут документы, доказывающие длительное добросовестное использование и выплату пая в гаражном кооперативе. Также в перечень входят решение о распределении гаража, документы, подтверждающие оплату различных платежей, ранее полученные документы технической инвентаризации и другие. При этом регионы смогут самостоятельно расширять список этих документов. Если закон будет принят, он начнёт действовать в 2021 году.

Кооперативные гаражи, которые были получены в советские времена, до сих пор находятся в неопределённом статусе — формально они не принадлежат россиянам. Всего в России незарегистрированными являются более 3,5 млн гаражей. В каждом из случаев у граждан не было нужных правоустанавливающих документов. При этом самого понятия «гараж» в законе не существует, поэтому количество фактически существующих построек больше.