В России предложили лишать водителей прав до решения суда

Минюст России подготовил для автолюбителей ряд новых штрафов, которые вошли в проект Кодекса об административных правонарушениях. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект кодекса.

По данным издания, нововведения включают в себя временное «ограничение» водительских прав до решения суда. Эта мера будет применяться в тех случаях, когда водитель грубо нарушил ПДД — например, был остановлен нетрезвым за рулём. А тех, кто продолжит ездить, будут штрафовать на сумму от 1000 до 3000 рублей.

Также нововведение включает в себя штраф в 40 тысяч за неоднократный отказ остановить машину по требованию полиции во время погони, если это создало угрозу жизни или здоровью граждан. Кроме этого, появится штраф в 2000 рублей за опасное вождение.

Минюст пополнил КоАП санкциями за систематические нарушения. Например, водителя, совершившего в течение года три грубых нарушения, будут лишать прав. За повторное управление автомобилем с нечитаемым номером водитель будет оштрафован на 5000 рублей либо лишится прав на три месяца. Рецидив с недопустимой тонировкой грозит штрафом в 3000 рублей.

Дополнительно будет введён штраф от 1000 до 2000 рублей за управление «средствами и механизмами, не предназначенными для движения по автодорогам общего пользования». А максимальный штраф за перевозку детей без автокресла увеличится до 5000 рублей.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Минюст, сейчас проект проходит согласование с заинтересованными ведомствами и организациями, затем он будет доработан. Отдельное согласование должно быть получено у Минфина для оценки «финансовых последствий» для бюджетной системы (проект кодекса, помимо водительских санкций, содержит массу других норм, влияющих на бизнес). Затем кодекс будет вноситься в правительство, но точных сроков нет.