В России появится система анализа поведения водителей

В России к 2022 году появится система анализа поведения водителей, со ссылкой на информбюро Национальной технологической инициативы (НТИ) пишет РИА Новости.

Получивший название Skytracking Transport Security проект был создан российской компанией «Скайтрэк», являющейся участником рынка «Нейронет» НТИ. Система сможет предупреждать водителей о риске возникновения аварии. Планируется, что она сможет распознавать поведение находящегося за рулём человека: курение или разговор по телефону во время вождения, усталость и прочие отвлекающие факторы. Встроенные датчики позволят фиксировать превышение скорости и уход с маршрута, а также проверять техническое состояние автомобиля. Полученные данные проанализирует искусственный интеллект, который сравнит их с уже имеющимися шаблонами ДТП. В случае необходимости система предупредит водителя о риске возникновения аварийной ситуации.

По словам исполнительного директора отраслевого союза «Нейронет» НТИ Александра Селезнёва, систему, разработка которой начнётся в 2020 году, планируется устанавливать в том числе и на общественный транспорт, что должно способствовать снижению аварийности на дорогах.

Ранее правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона, без вызова инспектора ГИБДД. С ноября в четырёх регионах страны заработает мобильное приложение, позволяющее передавать информацию об аварии.