В России появится новый профессиональный праздник — День работника Роспотребнадзора

В России появится новый профессиональный праздник — День федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Как сообщается на сайте правительства РФ, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

День работника Роспотребнадзора будет отмечаться 15 сентября, так как именно в этот день в 1922 году Советом народных комиссаров РСФСР был утверждён декрет «О санитарных органах республики».

«С тех пор работники санитарно-эпидемиологической службы считали этот день своим профессиональным праздником, но до настоящего времени он не был включён в официальный общероссийский перечень праздничных дат. Теперь этот пробел будет восполнен», — уточняется в документе.

Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору в течение двух месяцев закрепить принятое решение необходимым нормативным правовым актом.