В России появится новый дорожный знак, для обозначения переносных камер фотовидеофиксации

В 2020 году на российских дорогах может появиться новый дорожный знак. Как пишет «Коммерсантъ», речь идёт о мобильных табличках «Фотовидеофиксация» на жёлтом фоне. Им будут обозначаться оснащённые переносными камерами-треногами посты.

По информации издания, такое требование имеется в новой редакции ГОСТа по применению дорожных знаков, разработанной институтом РосдорНИИ по заказу Росавтодора.

Информационную табличку 8.23 «Фотовидеофиксация» можно будет применять на жёлтом фоне как временный знак. В то время как действующий ГОСТ разрешает применять 8.23 только для обозначения стационарных приборов.