В России появится новая мера пресечения

Госдума в окончательном чтении приняла поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, которые предполагают введение в России новой меры пресечения — запрета на определённые действия, пишет «Дождь».

В качестве новой меры пресечения подозреваемому могут запретить, к примеру, выходить из дома в определённые часы, общаться с определёнными людьми, использовать интернет или водить машину, также под запрет может попасть посещение мероприятий и общение с людьми.

В постановлении суда, согласно новым поправкам, должно быть указано, какие места человеку нельзя посещать, с какими людьми запрещается общаться и по какому адресу обвиняемый или подозреваемый должен находиться.

Суд может применять как отдельные типы запретов из списка, так и все сразу, говорится в документе. Новая мера пресечения может использоваться не только отдельно, но и как дополнение к другим видам наказания — домашнему аресту или залогу. При этом в случае, если обвиняемый или подозреваемый отказывается соблюдать правила или не позволяет контролировать выполнение им условий запрета, следователь может заменить меру пресечения на более строгую.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что дополнительные меры пресечения обусловлены, в частности, необходимостью сократить репутационные потери, связанные с решениями ЕСПЧ по жалобам россиян.