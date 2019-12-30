В России появится новая авиакомпания для перелётов с Дальнего Востока

В России могут создать новую авиакомпанию с государственным участием, которая будет специализироваться на перелётах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам, со ссылкой на письмо заместителя министра транспорта Александра Юрчика члену комитета Совфеда по экономической политике Ивану Абрамову пишут «Известия».

Вопрос о создании нового авиаперевозчика прорабатывают Минпромторг, Минтранс, Минфин, Минэкономразвития, Росавиация совместно со Сбербанком, ВТБ и госкорпорацией «Ростех».

Издание отмечает, что ситуация с перелётами с Дальнего Востока серьёзно осложнилась в 2015 году после ухода с рынка авиакомпании «Трансаэро», затем в 2017 году прекратила свою деятельность «ВИМ-Авиа», осуществлявшая значительную часть рейсов в данном направлении. На рынке перевозок из центральной части страны в ДФО и обратно появились другие компании, но стоимость авиабилетов ощутимо возросла.

Для увеличения доступности перелётов применяются плоские тарифы, но, по мнению Ивана Абрамова, они не решают проблему, потому что количество билетов по фиксированной цене ограниченно и они распродаются за несколько дней. Государство также субсидирует авиаперевозки, но билеты по сниженной цене предназначены только для определённых категорий граждан.