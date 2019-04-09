В России появится электронный договор купли-продажи автомобилей

К 2021 году в России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей, заявил РИА Новости генеральный директор компании «Электронный паспорт» (входит в «Ростех») Илья Минкин.

По его словам, этот вопрос обсуждается с заинтересованными ведомствами.

«Очень хочется сделать электронный договор купли-продажи. Мы этим сейчас занимаемся в инициативном порядке. Первый проект — это электронное одобрение типа транспортного средства. Пока спрогнозировать сроки не могу, но очень бы хотелось, чтобы к 1 ноября у всех организаций, занимающихся производством и импортом автомобилей, была возможность оформлять такой документ в электронном виде»,— заявил глава «Электронного паспорта».

Илья Минкин также сообщил, что в ближайшее время в электронном ПТС появится информация об ОСАГО, а в перспективе — и о КАСКО.

Напомним, ГИБДД рассчитывает ввести электронные права с 2020 года, с этого времени ношение с собой свидетельства о регистрации машины станет необязательным. В прошлом году ГИБДД зарегистрировала первые транспортные средства с электронными ПТС. Система электронных паспортов готовилась к запуску в течение нескольких лет. В отличие от традиционного бумажного ПТС, в электронном также есть данные об ОСАГО, техосмотре, другие сведения.