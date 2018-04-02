В России повысили ставки утилизационного сбора на автомобили на 15-90%

С 1 апреля 2018 года в России начали действовать повышенные ставки утилизационного сбора на автомобили. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ. Сбор на колёсные транспортные средства и прицепы к ним вырос на 15% – 90%. Целью повышения ставок, по словам федеральных чиновников, является «создание условий для развития экологически безопасных технологий по переработке отходов». Кроме того, благодаря этим мерам, бюджет может дополнительно получить до пяти миллиардов рублей в год.

Базовая ставка сбора для легковых машин сегодня составляет 20 тысяч рублей, для грузовых или автобусов – 150 тысяч рублей. В зависимости от мощности и класса автомобиля при расчёте суммы сбора используются повышающие коэффициенты. Изменения повлияли на владельцев автомобилей с объёмом двигателя до одного литра – сбор увеличился на 16% и до 33 тысяч рублей. Для автомобиля с объёмом двигателя один-два литра сбор вырос на 90% – до 84 тысяч рублей. Собственников транспортных средств с объёмом двигателя от трёх литров и выше изменения не коснулись.

Ранее в Минпромторге уверяли, рост утилизационного сбора не повлияет на стоимость автомобилей. Чиновники аргументировали свою позицию тем, что в федеральном бюджете в 2018 году предусмотрено свыше 125 миллиардов рублей на поддержку автопрома. Однако с начала года стоимость машин всё же увеличилась. Российские автомобильные эксперты предполагают, что индексация ставок приведёт к росту цен на транспортные средства на 10-15%.