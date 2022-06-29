В России полисы ОМС станут виртуальными с 1 декабря 

Цифровой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) планируется запустить в России 1 декабря 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС).

«В соответствии с федеральным законом от 28 июня 2022 года № 204-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” запуск цифрового полиса ОМС состоится 1 декабря 2022 года», — говорится в сообщении.

Получить медицинскую помощь с введением цифрового полиса можно будет по документам, удостоверяющим личность. Носить с собой пластиковую карточку будет не нужно. По словам представителей фонда, отдельное внимание уделено защите персональных данных и медицинской информации участников ОМС.