В России поднимут тарифы на мобильную связь

По итогам первого полугодия 2020 года средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России увеличилась на 8%, она продолжит резко расти и во втором полугодии, пишет «Коммерсантъ».

«Во втором полугодии следует ожидать как минимум стагнации доходов населения и в то же время дальнейшего повышения тарифов на связь в среднем на 14%», — рассказал руководитель Content Review Сергей Половников.

По его словам, таким образом ряд российских операторов компенсировали выпадающую выручку из-за карантинных мер во время пандемии коронавируса – с марта по май операторы потеряли почти 30 млрд рублей.

При этом, несмотря на подорожание, индекс доступности связи, который рассчитывает Content Review, почти не изменился и составил 6,5 (рассчитывается по соотношению среднего тарифа на мобильную связь и среднего дохода населения по данным Росстата за последние полгода). В число регионов с самой доступной связью вошёл один уральский регион — ХМАО. В списке также Сахалинская, Ярославская и Магаданская областии и Москва. Наименее доступна связь в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Калмыкии.